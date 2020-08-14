حركة البشائر: القضية الفلسطينية فقدت إحدى الدعامتين الأساسيتين بعد التطبيع المذل

رأى الأمين العام لحركة البشائر النائب ياسر المالكي، الجمعة، أن القضية الفلسطينية فقدت واحدة من دعامتين أساسيتين كانت تستند اليهما، بعد "التطبيع المذل لدول الخليج مع اللقيطة إسرائيل".
وأضاف المالكي في تغريدته، "ليس من خيار أمام الدعامة الثانية (القوى الشيعية) سوى تقوية صِلاتها وركائزها ووحدتها لمجابهة الضغوط المقبلة، في اطار صفقة القرن".
واتفقت الإمارات وإسرائيل، أمس الخميس، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وذلك بحسب بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ابن زايد إنه تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على "خارطة طريق لتعاون مشترك"، من أجل إقامة العلاقات الثنائية المتفق عليها.
وبموجب الاتفاق، سيتبادل البلدان السفراء والتعاون في مختلف المجالات، ومن بينها الأمن والتعليم والصحة.
من جهته، ذكر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس أن الرئيس الفلسطيني يرفض ويستنكر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.
وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية ترفض ما قامت به دولة الإمارات باعتباره "خيانة للقدس"، معتبرا الخطوة "نسفا للمبادرة العربية للسلام".
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