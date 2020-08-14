مراكز الموهوبين على طاولة التطبيعية والشباب

2020-08-14 | 18:32
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عقدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً مهماً عبر الدائرة الإلكترونية، وبحضور وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ورئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، وبقية الاعضاء، لمناقشة مشروع مراكز الموهبين للاتحاد العراقي.
وتم عرض الهيكلية التنظيمية للمراكز، وكذلك البرامج المعدة من خلال الاعتماد على المدير الفني الهولندي"فان ستا"، واللجنة الفنية والتطوير، وكذلك تم استعراض أهم الاهداف لهذه الأكاديميات وهي ما يسمى بمشروع (٢٠٢٠- ٢٠٢٦).
وأكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، أنه تمت الموافقة من قبل شركة زين للاتصالات لدعم المشروع من خلال تزويده بأحدث التقنيات بما يخدم مراكز الموهوبين.
ونوه رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، بأن المشروع سيشمل في المستقبل جميع محافظات العراق، وذلك لصقل المواهب والاهتمام بهم بشكل جيد.
وختم رئيس اللجنة الفنية، شامل كامل، حديثه خلال الاجتماع، قائلاً إن الموعد الافتراضي لفتح هذه الأكاديميات سيكون بعد تهيئة جميع المستلزمات الضرورية لمراكز الموهوبين والذي سيكون في بداية تشرين الاول المقبل.
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