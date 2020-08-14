مراكز الموهوبين على طاولة التطبيعية والشباب

واستعرض شامل كامل، رئيس اللجنة الفنية والتطوير، جميع المشاريع والقوانين التي تم انجازها من قبل اللجنة والتي تمت المصادقة عليها من قبل الهيئة التطبيعية، وكذلك استعرض مشروع مراكز الموهوبين من خلال الشاشة وامام الجميع، والذي "نال استحسان" وزير الشباب والرياضة والذي أبدى دعمه المطلق للمشروع، وقد اقترح اضافة فئة رابعة من الفئات السنية وهي بعمر ١٥-١٦ سنة بالاضافة للفئات السنية والتي تبدأ الفئة الاولى من ٩ - ١٠ سنة والثانية ١١- ١٢ سنة والثالثة ١٣ -١٤ سنة.وتم عرض الهيكلية التنظيمية للمراكز، وكذلك البرامج المعدة من خلال الاعتماد على المدير الفني الهولندي"فان ستا"، واللجنة الفنية والتطوير، وكذلك تم استعراض أهم الاهداف لهذه الأكاديميات وهي ما يسمى بمشروع (٢٠٢٠- ٢٠٢٦).

وأكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، أنه تمت الموافقة من قبل شركة زين للاتصالات لدعم المشروع من خلال تزويده بأحدث التقنيات بما يخدم مراكز الموهوبين.

ونوه رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، بأن المشروع سيشمل في المستقبل جميع محافظات العراق، وذلك لصقل المواهب والاهتمام بهم بشكل جيد.



وختم رئيس اللجنة الفنية، شامل كامل، حديثه خلال الاجتماع، قائلاً إن الموعد الافتراضي لفتح هذه الأكاديميات سيكون بعد تهيئة جميع المستلزمات الضرورية لمراكز الموهوبين والذي سيكون في بداية تشرين الاول المقبل.