شاهد.. روسي يحطم رقما قياسيا برفع الأثقال تحت الماء

وقام الروسي بمحاولته هذه بحضور فريق طبي ومختصيين بالإضافة لممثل مستقل لتوثيق المحاولة وتسجيلها من أجل إرسالها لموسوعة "غينيس" ليتم اعتمادها بشكل رسمي.
يذكر بأن الرقم المسجل في الموسوعة هو من نصيب الأمريكي، جريج ويتستوك، الذي قام برفع الأثقال من نفس الوزن 62 مرة.
هذا وبحوزة فيفشار رقم قياسي في الموسوعة الروسية، برفعه 55 كغ، 1006 مرات في غضون ساعة واحدة، بحسب ما نشر موقع "يورو سبورت".
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