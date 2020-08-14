الجبوري: أبو فدك حمى نجلي من 'تهديد' الكاظمي .. والحلبوسي 'أقسم بالولاء لإيران مرتين'

وذكر الجبوري في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه قناة السومرية، أن "الرجل (الكاظمي) هدد ابني تهديداً مباشراً لأنه تحدث بموضوع يمس شخص الكاظمي"، مبيناً أنه "قد يكون ما قاله يزن دقيقاً وقد يكون غير دقيق".وأضاف، أن "مؤسسة الحشد الشعبي التي ينتمي لها ابني يزن هي من حمته وتحديداً (أبو فدك) الذي جلس على كرسي أبو مهدي المهندس"، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه "لا يتفق مع طروحات يزن بخصوص الحشد الشعبي".

وفي سياق منفصل، لفت الجبوري، إلى أن "الحلبوسي أقسم أمام (رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل بقصف أميركي قرب مطار بغداد في كانون الثاني الماضي) الحاج قاسم (سليماني)، بالولاء لإيران مرتين قبل أن يصبح رئيساً لمجلس النواب".

