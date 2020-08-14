اخبار العالم / اخبار العراق

الجبوري: أبو فدك حمى نجلي من 'تهديد' الكاظمي .. والحلبوسي 'أقسم بالولاء لإيران مرتين'

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال النائب السابق مشعان الجبوري، إن رئيس هيئة الأركان في الحشد الشعبي (أبو فدك) وقف إلى جانب نجله يزن بعد تلقي الأخير "تهديداً" من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين أشار إلى أن رئيس مجلس النواب الحلبوسي "أقسم بالولاء لإيران مرتين" قبل أن يصبح رئيساً للمجلس.
وذكر الجبوري في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه قناة السومرية، أن "الرجل (الكاظمي) هدد ابني تهديداً مباشراً لأنه تحدث بموضوع يمس شخص الكاظمي"، مبيناً أنه "قد يكون ما قاله يزن دقيقاً وقد يكون غير دقيق".

وأضاف، أن "مؤسسة الحشد الشعبي التي ينتمي لها ابني يزن هي من حمته وتحديداً (أبو فدك) الذي جلس على كرسي أبو مهدي المهندس"، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه "لا يتفق مع طروحات يزن بخصوص الحشد الشعبي".

وفي سياق منفصل، لفت الجبوري، إلى أن "الحلبوسي أقسم أمام (رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل بقصف أميركي قرب مطار بغداد في كانون الثاني الماضي) الحاج قاسم (سليماني)، بالولاء لإيران مرتين قبل أن يصبح رئيساً لمجلس النواب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري: أبو فدك حمى نجلي من 'تهديد' الكاظمي .. والحلبوسي 'أقسم بالولاء لإيران مرتين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا