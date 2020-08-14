الجبوري: أبو فدك حمى نجلي من 'تهديد' الكاظمي .. والحلبوسي 'أقسم بالولاء لإيران مرتين'

قال النائب السابق مشعان الجبوري، إن رئيس هيئة الأركان في الحشد الشعبي (أبو فدك) وقف إلى جانب نجله يزن بعد تلقي الأخير "تهديداً" من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين أشار إلى أن رئيس مجلس النواب الحلبوسي "أقسم بالولاء لإيران مرتين" قبل أن يصبح رئيساً للمجلس.
وأضاف، أن "مؤسسة الحشد الشعبي التي ينتمي لها ابني يزن هي من حمته وتحديداً (أبو فدك) الذي جلس على كرسي أبو مهدي المهندس"، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه "لا يتفق مع طروحات يزن بخصوص الحشد الشعبي".
وفي سياق منفصل، لفت الجبوري، إلى أن "الحلبوسي أقسم أمام (رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل بقصف أميركي قرب مطار بغداد في كانون الثاني الماضي) الحاج قاسم (سليماني)، بالولاء لإيران مرتين قبل أن يصبح رئيساً لمجلس النواب".
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