مقتل 'ناشط مدني' بهجوم مسلح وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن "ناشطاً مدنياُ" قُتل بهجوم مسلح وسط محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا شركة للانترنت في شارع البهو وسط البصرة، تعود لناشط مدني، وأطلقوا النار عليه، ما اسفر عن مقتله وإصابة شخص داخل الشركة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، والجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، والجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
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