قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن أميركا "سيطرت" على 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا وصادرتها، واصفة ذلك بأنه "أكبر عملية مصادرة أميركية لوقود إيراني على الإطلاق".
وأوضحت الوزارة، أنها نفذت أمرا أصدرته محكمة أميركية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات، وأضافت أنه، بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنات المصادرة "تحت السيطرة الأميركية".
ولفتت إلى أن "إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية"، بحسب "روسيا اليوم".
ولفتت إلى أن "إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية"، بحسب "روسيا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تعلن 'السيطرة' على أربع شحنات وقود إيرانية في طريقها إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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