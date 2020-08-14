أميركا تعلن 'السيطرة' على أربع شحنات وقود إيرانية في طريقها إلى فنزويلا

وأوضحت الوزارة، أنها نفذت أمرا أصدرته محكمة أميركية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات، وأضافت أنه، بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنات المصادرة "تحت السيطرة الأميركية".

ولفتت إلى أن "إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية"، بحسب "روسيا اليوم".

