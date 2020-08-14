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العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أيلول

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قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الجمعة، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار.
وقالت الشركة إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار ليصبح 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي مقارنة مع الشهر السابق.

واضافت انه تم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بانخفاض عن الشهر السابق، في حين انخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أرجوس.


وبالنسبة لأوروبا، ذكرت الشركة انها اخفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول بواقع دولارين إلى 0.40 دولار للبرميل دون سعر برنت المؤرخ، بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى زائد 0.85 دولار في سبتمبر أيلول.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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