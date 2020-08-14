العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أيلول

وقالت الشركة إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار ليصبح 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي مقارنة مع الشهر السابق.

واضافت انه تم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بانخفاض عن الشهر السابق، في حين انخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أرجوس.



وبالنسبة لأوروبا، ذكرت الشركة انها اخفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول بواقع دولارين إلى 0.40 دولار للبرميل دون سعر برنت المؤرخ، بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى زائد 0.85 دولار في سبتمبر أيلول.