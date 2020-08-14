العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أيلول

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الجمعة، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار.
واضافت انه تم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بانخفاض عن الشهر السابق، في حين انخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أرجوس.
وبالنسبة لأوروبا، ذكرت الشركة انها اخفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول بواقع دولارين إلى 0.40 دولار للبرميل دون سعر برنت المؤرخ، بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى زائد 0.85 دولار في سبتمبر أيلول.
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