القبض على شخص سرق 65 ألف دولار من داخل عجلة شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شخص سرق 65 ألف دولار و10 ملايين دينار من داخل عجلة شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أحد المواطنين استنجد بمفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة، حول قيام شخص مجهول بسرقة (65 الف دولار مع 10 ملايين دينار) من داخل عجلته اثناء ركنها امام احدى المحال التجارية في منطقة البلديات".



وأضافت، أنه "على الفور من تلقي المعلومة تم اخذ الموافقات الاصولية وتشكيل فريق عمل باشراف وكيل شؤون الشرطة ومدير مكافحة اجرام بغداد وتم الانتقال فوراً الى محل الحادث واجراء التحري وجمع المعلومات واثمرت الجهود بالتوصل الى الجاني والقبض عليه، ولدى التحقيق معه اعترف بسرقة المبلغ من داخل عجلة المشتكي، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا، وقرر قاضي التحقيق بتوقيفه وفق المادة (٤٤٦/ق.ع)".



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