كشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، عن زيارتين سابقتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات، قبيل التوصل لاتفاق التطبيع بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا مرتين على الأقل، وأجرى محادثات مع المسؤولين الإماراتيين استمرت ساعات عدة، ضمن الاتصالات لصياغة اتفاق تطبيع العلاقات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات رافق نتنياهو في هاتين الزيارتين اللتين لم يعلن عنهما"، مبينةً أن "الإعلان عن تطبيع العلاقات سبقته خطوات عديدة لبناء الثقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات رافق نتنياهو في هاتين الزيارتين اللتين لم يعلن عنهما"، مبينةً أن "الإعلان عن تطبيع العلاقات سبقته خطوات عديدة لبناء الثقة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: نتنياهو زار الإمارات سراً مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.