صحيفة: نتنياهو زار الإمارات سراً مرتين

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا مرتين على الأقل، وأجرى محادثات مع المسؤولين الإماراتيين استمرت ساعات عدة، ضمن الاتصالات لصياغة اتفاق تطبيع العلاقات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات رافق نتنياهو في هاتين الزيارتين اللتين لم يعلن عنهما"، مبينةً أن "الإعلان عن تطبيع العلاقات سبقته خطوات عديدة لبناء الثقة".

