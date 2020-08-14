تسجيل 13 إصابة بفايروس كورونا داخل مخيم للنازحين في دهوك

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، ظهور 13 حالة إصابة بفايروس كورونا في مخيم "كبرتو 1" في محافظة دهوك .
وقال مسؤول مكتب الوزارة في المحافظة اسكندر محمد امين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مخيم كبرتو 1 للنازحين ظهرت فيه اليوم 13 اصابة بفايروس كورونا (coved -19) ، وتم تحويلهم الى المستشفيات المخصصة في المحافظة".
وأضاف، أن "المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، وأنه يجري الان رصد الأشخاص الذين تواصلوا معهم وكانوا ملامسين لهم، وتم أخذ عينات ومسحات للملامسين في المخيم، فضلا عن إجراء عملية الحجر الصحي للمخيم باكمله".
وأضاف، أن "المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، وأنه يجري الان رصد الأشخاص الذين تواصلوا معهم وكانوا ملامسين لهم، وتم أخذ عينات ومسحات للملامسين في المخيم، فضلا عن إجراء عملية الحجر الصحي للمخيم باكمله".
وتابع امين، أنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابروتم اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية والمنع من الدخول والخروج من والى المخيم للحد من انتشار الفايروس، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك".
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