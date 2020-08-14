النفط يتراجع مع عودة مخاوف الفيروسات

انخفضت العقود الآجلة للنفط، الجمعة، بنسبة 1٪ في نيويورك، مما يعكس انخفاضاً في أسواق الأسهم، حيث وضعت المملكة المتحدة قواعد جديدة على الوافدين من بعض البلدان.
وعلى الرغم من خسائر يوم الجمعة، من المقرر أن يحقق النفط الخام مكاسب أسبوعية صغيرة بعد سلسلة من البيانات المشجعة عن مخزونات الخام الأمريكية واستهلاك البنزين ونشاط المصافي، على الرغم من أن الكثيرين، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، يتوقعون أن يتقلص سوق النفط لبقية العام، إلا أن اندلاع الفايروس يعيق عودة الطلب وإنتاج البنزين في أوروبا.
وفي الوقت نفسه، تضيف أوبك + ببطء بعض الإمدادات إلى السوق وستعقد اجتماعًا للجنة الأسبوع المقبل لمناقشة اوضاع السوق.
وقال يوجين وينبيرج، رئيس أبحاث السلع الأساسية في كوميرزبانك إيه جي: "إن عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي، إلى جانب زيادة الإنتاج ، سيجعل من الصعب استعادة التوازن في سوق النفط".
وانخفض الخام الأميركي تسليم ايلول بنسبة 1 ٪ إلى 41.82 دولار للبرميل اعتباراً من الساعة 10:19 صباحاً في لندن، وخسر برنت لتسوية أكتوبر 1٪ إلى 44.50 دولارًا.
واستمر التعافي الاقتصادي الصيني في تموز، مع نمو الصناعة بنفس وتيرة حزيران بسبب الطلب الخارجي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. ويتوقع المستشارون أن يعزز أكبر مستورد في العالم مشترياته في وقت لاحق من العام، مما قد يضيف دعماً للنفط الخام.
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