شاب يقتل والده بسبب 'شخيره المزعج'

انهال شاب هندي على والده بالضرب بعصا حتى الموت، بسبب انزعاجه من شخيره أثناء النوم.
وتشير التحريات، إلى أن نافين ضرب والده بالعصا، بسبب أصوات الشخير المزعجة، التي يصدرها الأب وتعكر صفو نوم الابن.
جرى نقل الأب الضحية إلى مركز بورانبور الصحي، وهناك أعلن الأطباء وفاته، نتيجة تعرضه لضربات متعددة في رأسه.
وألقت الشرطة القبض على الابن القاتل، بعد أن تقدم شقيقه الأكبر مانوج، بشكوى ضده في قسم الشرطة.
وأفادت تقارير الشرطة، بأن نافين كان دائم الاعتداء الجسدي على والده، ويسيء معاملته على الدوام، بسبب الشخير.
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