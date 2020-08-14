رسمياً .. آرسنال يعزز ترسانته بضم ويليان

2020-08-14 | 12:03
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وأوضح آرسنال في بيانه، أنّ ويليان قد وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات، حيث سيستمر داخل ملعب "الإمارات" حتى 30 حزيران 2023.
ولم يكشف آرسنال عن راتب ويليان، ولكن تقارير صحيفة ذكرت أنّه سيتقاضى أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ويليان انضم إلى تشيلسي في صيف عام 2013، قادمًا من أنخيه الروسي مقابل 30 مليون يورو.
وطوال السبع سنوات التي قضاها في تشيلسي، فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، وشارك في 339 مباراة ، سجل خلالها 63 هدفاً وصنع 56 تمريرة حاسمة.
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