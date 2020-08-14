مدافع أسود الرافدين ينتقل إلى الدوري البلغاري

سولاقا هو حد اللاعبين العراقيين المغتربين في أوروبا، حيث بدأ مسيرته في السويد ومثل عدة أندية هناك، لكنه خاض أيضاً تجربة في دوري نجوم قطر للفترة من 2017-2019 ومثل فيها أندية المرخية والخور والشحانية.وكان فريق رادنيسكي الصربي هو آخر فريق لسولاقا قبل أن ينتقل إلى "اردا" البلغاري.

ويتنافس "ردا" حاليًا في دوري الدرجة الأولى البلغاري، وهو أعلى مستوى في نظام دوري كرة القدم البلغاري، حيث تم تأسيس لنادي في 13 تشرين الأول 1924، باعتباره فرع كرة القدم لجمعية رياضية أكبر في المدينة.

