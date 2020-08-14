بالفيديو مطالبات شعبية وسياسية بوقف الاعتداءات التركية المتكررة على البلاد

تارة يكون الاعتداء اميريكي واحيانا تركي ، وفي كلتا الحالتين يبقى الامر خادشا لسيادة العراق، وهو ما احدث غليانا شعبيا وسياسيا عقب الاعتداء التركي على شمال البلاد للمطالبة بالحد من الانتهاكات المتكررةبين الاعتداءات الاميركية والقصف التركي المتكرر تنتهك السيادة العراقية وتزهق النفوس بين حين واخر ، فتارة في قلب العاصمة واخرى في شمال البلاد ، الاعتداء التركي الاخير ليس الاول من نوعه فقد توغلت قواتهم في قرى مختلفة ونفذت عدة ضربات اعلنت حينها انها لن تتراجع عن عملياتها العسكرية ، وتشير مصادر امنية الى ان الخطى التركية لا زالت متواصلة بالتوغل في اراضي اقليم كردستان بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.ورغم اللهجة المتشددة التي عبر عنها العراق حيال الاعتداء التركي، غير أن السؤال عن مدى قدرة الحكومة بالرد على الاعتداءات لا يتجاوز بحسب التوقعات الحدود الدبلوماسية وعمليات الاحتجاج والاستنكار واستدعاء السفير التركي .

وبعد ساعات من قرار بغداد إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي واستدعاء السفير ،أرسل حرس الحدود مزيداً من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، في نية من بغداد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أنقرة

