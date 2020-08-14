اليوم.. نهائي مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

برشلونة تأهل لربع النهائي على حساب نابولي، وبايرن ميونخ نجح في إقصاء تشيلسي

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ:

تنطلق المباراة في التاسعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية.

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القناة الناقلة:

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.



معلق المباراة:يعلق على المباراة، حفيظ دراجي، عبر قناة beIN SPORTS HD1.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ميسي، سواريز.

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز.

خط الوسط: تياجو، جورتيسكا، كومان.

خط الهجوم: مولر، جانبري، ليفاندوفسكي.

