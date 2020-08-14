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اليوم.. نهائي مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

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2020-08-14 | 10:42

اليوم.. نهائي مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

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يواجه فريق الإسباني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في منافسات وتأتي هذه المواجهة في إطار مباريات الدور ربع النهائي.
برشلونة تأهل لربع النهائي على حساب نابولي، وبايرن ميونخ نجح في إقصاء .

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ:
تنطلق المباراة في التاسعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية.

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القناة الناقلة:
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.


معلق المباراة:
يعلق على المباراة، حفيظ دراجي، عبر قناة beIN SPORTS HD1.

تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال، سيرجي روبيرتو.
خط الهجوم: ، سواريز.

تشكيل بايرن ميونخ:
حراسة المرمى: نوير.
خط الدفاع: كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز.
خط الوسط: تياجو، جورتيسكا، كومان.
خط الهجوم: مولر، جانبري، ليفاندوفسكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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