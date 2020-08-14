اليوم.. نهائي مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

2020-08-14 | 10:42
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يواجه فريق برشلونة الإسباني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في منافسات دوري أبطال أوروبا وتأتي هذه المواجهة في إطار مباريات الدور ربع النهائي.
موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ:
تنطلق المباراة في التاسعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية.
القناة الناقلة:
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.
معلق المباراة:
يعلق على المباراة، حفيظ دراجي، عبر قناة beIN SPORTS HD1.
تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال، سيرجي روبيرتو.
خط الهجوم: ميسي، سواريز.
تشكيل بايرن ميونخ:
حراسة المرمى: نوير.
خط الدفاع: كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز.
خط الوسط: تياجو، جورتيسكا، كومان.
خط الهجوم: مولر، جانبري، ليفاندوفسكي.
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