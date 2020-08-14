مطاردة أمنية في بغداد تنتهي بالإيقاع بسارق وإيداعه خلف القضبان

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، إلقاء القبض على متهم سرق سيارة وأصاب مالكها بعد مطاردته في بغداد.



وقال إعلام الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بمتابعة مستمرة لقواطع المسؤولية لمفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية، وبعد الوقوف على حيثيات حادث سرقة العجلة وإصابة مالكها، والذي يعمل طبيباً، ومن خلال كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير العجلة المسروقة، حيث تم تحديدها في منطقة البلديات ببغداد".



وأضاف أنه "بعد تشكيل فريق مختص تم إلقاء القبض على السارق بعد مطاردته في أزقة المنطقة، ليتم إيداع المتهم التوقيف، وتسليم العجلة المسروقة إلى صاحبها الشرعي".

