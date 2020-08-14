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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تفاصيل عملية الاعتقال التي أطاحت بعناصر ينتمون لتنظيم "داعش" أثناء محاولتهم عبور الحدود العراقية السورية.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة ٦٦ بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، تمكنت ليلة أمس الخميس من رصد ٣١ شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وضبطت بحوزتهم ٣٤٤ مشعل عثرة و١٤٠ علبة أسطوانة أصابع TNT، وقد جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وضبطت بحوزتهم ٣٤٤ مشعل عثرة و١٤٠ علبة أسطوانة أصابع TNT، وقد جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء".
وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، باعتقال 20 عنصراً من تنظيم "داعش" أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 'كمين ليلة الخميس' يطيح بـ'دواعش' تسللوا إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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