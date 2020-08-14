'ذا ويكند' يتبرّع بـ 300 ألف دولار للبنان

أعلن النجم العالمي ذا ويكند عن تبرعه بمبلغ 300 ألف دولار للبنان بعد الكارثة التي أصابت بيروت وضواحيها بسبب انفجار مرفئها. وسيتم تقديم هذا المبلغ لجمعيات لبنانية بينها "الصليب الاحمر اللبناني" و"مركز سرطان الأطفال" الذي تضرر بشكل كبير جراء الانفجار الضخم.
يذكر أن النجم العالمي The Weeknd تبرع شهر يونيو الماضي بمبلغ 500.000 دولار أمريكي لقضايا متنوعة تشكل جزء مهم و كبير من حركة "Black Lives Matter" وذلك بعد الاحتجاجات التي انتشرت في أمريكا بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وهو ما أعلنه المغني البالغ من العمر 30 عاما وممثل "Uncut Gems" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"انستغرام" ونشرعدد من إيصالات التبرعات التي قدمها أمس.
ونصح ذا ويكند بضرورة الاستمرار في الدعم من أجل التغير، فكتب: " استمروا في دعم إخواننا وأخواتنا هناك مخاطرين بكل شيء للدفع نحو التغيير الفعلي لحياتنا، وحث The Weeknd، واسمه الحقيقي Abel Tesfaye كل من لديه ثروة التبرع و العطاء، وأكد: "إذا كان لديك القليل يرجى إعطاء ما يمكنك حتى لو كان مبلغ صغير".
وقد تبرع بمبلغ 200.000 دولار أمريكي لشبكة Black Lives Matter Global Network، و 200.000 دولار أمريكي لحملة Colin Kaepernick's Know Your Rights، و 100،000 دولار أمريكي لـ National Bail Out.
ونصح ذا ويكند بضرورة الاستمرار في الدعم من أجل التغير، فكتب: " استمروا في دعم إخواننا وأخواتنا هناك مخاطرين بكل شيء للدفع نحو التغيير الفعلي لحياتنا، وحث The Weeknd، واسمه الحقيقي Abel Tesfaye كل من لديه ثروة التبرع و العطاء، وأكد: "إذا كان لديك القليل يرجى إعطاء ما يمكنك حتى لو كان مبلغ صغير".
وقد تبرع بمبلغ 200.000 دولار أمريكي لشبكة Black Lives Matter Global Network، و 200.000 دولار أمريكي لحملة Colin Kaepernick's Know Your Rights، و 100،000 دولار أمريكي لـ National Bail Out.
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