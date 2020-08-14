الداخلية: الحبس ثلاث سنوات لكل من يعتدي على شخص مكلف بخدمة عامة

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، أن جهودها مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة، فيما أشارت إلى أن القانون يعاقب بحبس كل من يعتدي على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف معن أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعمول بها، وشكلت مجلساً تحقيقياً بشأن هذا الموضوع، وتم تكريم الضابط من رئيس الوزراء بكتاب شكر"، مبيناً أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي كانا مواكبين لكل ما حدث".
وتابع أن "ضابط النجدة المعتدى عليه تصرف بحنكة وكان مثالاً للضابط الحكيم، وجميع أبناء المجتمع العراقي، ومن ضمنهم المتظاهرون السلميون وقفوا معه لكونه وقف مع القانون والدولة"، لافتاً إلى أن "المادة 230 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس كل من اعتدى على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة لمدة ثلاث سنوات".
وأشار معن إلى أن "ضابط النجدة دافع عن نفسه وعن عجلته وعن هيبة الدولة، واستخدم كل الأمور القانونية المتاحة كرجل شرطة وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
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