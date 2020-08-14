تغريم قناة فضائية بسبب مقلب 'كاميرا خفية'

وأفادت صحيفة "البيان"، مساء أمس الأربعاء، بأن فتاة أقامت دعوى قضائية للمطالبة بإلزام القناة ومعد البرامج فيها بأن يدفعا لها تعويضا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها قدره مبلغ 300 ألف درهم.
وأوضحت الصحيفة أن سبب قيام الفتاة بتقديم دعوى قضائية في المحكمة الإماراتية، هو قيام القناة بالاعتداء على خصوصيتها وتصويرها دون علمها داخل إحدى غرف نوم محل للأثاث، ما تسبب لها في أضرار معنوية ومادية.
وأصدرت المحكمة المدنية حكما بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويض عما لحق بها من أضرار معنوية قدره 70 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية تعويضا عن التأخير والمطل في سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ صدوره.
وأوضحت الصحيفة أن سبب قيام الفتاة بتقديم دعوى قضائية في المحكمة الإماراتية، هو قيام القناة بالاعتداء على خصوصيتها وتصويرها دون علمها داخل إحدى غرف نوم محل للأثاث، ما تسبب لها في أضرار معنوية ومادية.
وأصدرت المحكمة المدنية حكما بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويض عما لحق بها من أضرار معنوية قدره 70 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية تعويضا عن التأخير والمطل في سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ صدوره.
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