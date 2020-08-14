بالصور.. 'المدافع البيضاء' تتجول بين أزقة بغداد



أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن تنفيذ حملة تعفير جديدة في مناطق متفرقة من العاصمة، عازية ذلك إلى دعم الملاكات الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ملاكاتها في "دائرة الوحدات الإنتاجية وبالتنسيق مع دوائرها المختلفة قامت بحملة لتعفير عدد من المناطق والشوارع منها شارع الكرادة داخل ومحيط مرقد السيد ادريس وعدد من المحلات السكنية في ابو دشير".



وأضافت أن الحملة شملت أيضا "المنطقة المحيطة بمستشفى اليرموك وشارع الشعلة الرئيسي وشارع الرحمانية وشارع 60 في الشعلة وغيرها من المناطق والمحلات السكنية والشوارع المختلفة بواسطة مدافع التعفير المصنعة من قبل ملاكات الأمانة لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة". Advertisements



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