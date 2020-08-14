كشفت قوات الدفاع الشعبي (الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) هوية قيادي قتل في 11 من الشهر الحالي، بقصف تركي شمالي العراق.

وقالت في بيان صحفي، إن "الطائرات الحربية التركية استهدفت اجتماعا للقوات العراقية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل القيادي مراد كالكو، المعروف بعكيد كارزان، والذي كان مسؤولا عن منطقة خواكورك خلال اجتماعه مع مسؤولين عراقيين".



وأسفر الهجوم التركي بطائرة مسيرة عن مقتل ضابطين عراقيين، وهما آمر لواء وآمر فوج في حرس الحدود مع سائقهما، فيما كانا يستقلان سيارة عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'العمال الكردستاني' يكشف هوية قيادي قتل بقصف تركي شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.