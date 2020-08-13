أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".
وأعلنت إسرائيل والإمارات اليوم الخميس، عن "التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، برعاية أمريكية".
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتفاق الامارات واسرائيل.. الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرة 'تعزز السلام' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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