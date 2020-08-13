وزارة الشباب تعتذر عن اي 'ارباك او خطأ' في احتفالية يوم الشباب العالمي

وذكرت الوزارة في بيان انه "في الوقت الذي تثمن فيه وزارة الشباب والرياضة جميع الجهود والابداعات التي انطلقت للتعبير عن الشباب في يومهم العالمي المشهود وتمت في الغالب بطريقة تطوعية اتخذت فيها جميع الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا ، فإنها تؤكد ان العزم الأكيد بهذه المناسبة الكبيرة كان أولاً للتعبير عن الإمكانية الإبداعية لشبابنا بكافة الطاقات والمواهب اسوة بدول العالم الاخرى، وان ما لمسناه يقيناً هو نجاح وزارة الشباب في الوصول بهذا الصوت الى اوسع مدى".واضافت "كذلك حاولنا قدر الإمكان الخروج عن الأطر التقليدية التي كانت تحصل كل عام باختصار المناسبة على إحتفالية محددة دون الإفصاح عما يريده الشباب كواجهة للطلبات في يومهم".

وتابعت "لا بد لنا هنا من توضيح مفهوم التكريم الذي طالب به البعض كان يقف بحدود المبالغ النقدية او الهدايا التقديرية مع التقاط الصور لا اكثر من ذلك وهي نظرة قاصرة لا توازي حجم المناسبة ابداً، لان التكريم الحقيقي للشباب هو توفير المستلزمات التي يستطيعون من خلالها صقل مواهبهم وتطوير قابلياتهم المعرفية من نواحي واختصاصات عدة ثقافياً وعلمياً ورياضياً، والتكريم الحقيقي هو توفير فرص حقيقية للعمل، من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، أو إحتضان المواهب المبدعة، وهذه هي نظرتنا تجاه التكريم".



وتابعت "في الجانب الاخر ان منهاج الاحتفاء بيوم الشباب العالمي الحافل بأنشطة وفعاليات عدة، لم يتضمن أي عبارة تكريم أو أي شيء من هذا القبيل لكن عند مشاهدة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال مدة وجوده في الاحتفالية لـ عرض البانتومايم المسرحي وإبداع من قدمه على المسرح قرر تكريم العمل واصحابه، فضلاً عن التكريم الشخصي من قبله الى عدد من المبدعين الذين التقى بهم اثناء إطلاعه على اعمالهم، ونشير هنا إلى ان الاحتفاء بيوم الشباب العالمي سيستمر لمدة اسبوع كامل، سيتم خلاله عرض نتاجات شبابية ابداعية اخرى على شاشة الرياضية العراقية خلال الايام المقبلة، أما بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود أحد الشباب المبدعين وفريق العمل ممن فازوا بمهرجان الافلام القصيرة وعدم عرض فلمه والافلام الاخرى فهذا شأن فني تم الاتفاق عليه مع القناة الناقلة بضرورة عرض النتاجات الفنية الاخرى خلال الايام القادمة، فضلاً عن ذلك فإن السيد وزير الشباب والرياضة، وجه بالاتصال بصاحب الفيديو والصورة المتداوليّن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ذلك فعلاً، إذ وجهت الدعوة له ولزملائه لمقابلتهم، مع السيد الوزير الذي إتصل شخصياً بالشاب المخرج مالك الزهيري وتحدث معه وحدد موعد المقابلة".

واتمت "ما تبقى هو الاعتذار عن اي ارباك او خطأ غير مقصود حصل هنا او هناك، تجاه او مع كل الذين حضروا، أو غير ذلك ويقيناً ان جميع ما حصل بقيمه الكبيرة يذوب تحت العنوان الكبير لشبابنا في هذا اليوم".

