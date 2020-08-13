بينها التمثيل القنصلي.. الإمارات تكشف عن مجالات الاتفاقات مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الخميس، إن وفدين من الإمارات وإسرائيل سيلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية.
وشددت على أن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.
وأكدت الخارجية أن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.
وأوضحت أن الدول الثلاث تواجه العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.
وأعلن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، اليوم الخميس، الاتفاق في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خارطة طريق لتعاون مشترك لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مقابل وقف خطة الضم.
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