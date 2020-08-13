المتحدث باسم القائد العام: منح ضابط النجدة قدماً ستة أشهر لموقفه القانوني الملتزم

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، بمنح ضابط النجدة الذي تعرض إلى "اعتداء" في وقت سابق من اليوم وسط بغداد، قدماً ستة أشهر وكتاب شكر وتقدير.
وقال المتحدث باسم القائد العام في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الكاظمي "وجه بتكريم الملازم وسام رعد صبيح الزبيدي المنسوب إلى مديرية شرطة النجدة العامة/ قاطع نجدة الكرخ بكتاب شكر وتقدير ويتضمن منحه قدماً ستة ـشهر وذلك لموقفه القانوني الملتزم وحسن تعامله وضبط النفس مع مجموعة ممن يدعون الانتماء لحركة التظاهر".
وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، "عدم السماح بالاعتداء على القوات الإمنية التي تقوم بعملها المهني لتوفير الأمن وحماية المواطن"، موعزاً بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد ذلك وفق القانون".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض ضابط نجدة للاعتداء من قبل أشخاص وسط العاصمة بغداد.
وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، "عدم السماح بالاعتداء على القوات الإمنية التي تقوم بعملها المهني لتوفير الأمن وحماية المواطن"، موعزاً بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد ذلك وفق القانون".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اعتقال أحد المعتدين على ضابط النجدة في بغداد.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض ضابط نجدة للاعتداء من قبل أشخاص وسط العاصمة بغداد.
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