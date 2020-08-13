2020-08-13 | 17:56
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علق نجم المنتخب الوطني لحرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، على العروض التي تلقاها في الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال عدنان في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك عدة عروض من اوروبا حدثني عنها وكيل اعمالي كريستيان اميلي لكن لا عروض رسمية حتى الان".
واوضح قائلاً "اشعر براحة كبيرة في فانكوفر، واتمنى ان اساعد الفريق لتحقيق اهدافه، عقدي مازال سارياً حتى نهاية صيف 2021".
واشارت تقارير صحفية الى ان عدنان لديه عدة عروض من اوروبا وعلى وجه الخصوص من تركيا.
واوضح قائلاً "اشعر براحة كبيرة في فانكوفر، واتمنى ان اساعد الفريق لتحقيق اهدافه، عقدي مازال سارياً حتى نهاية صيف 2021".
واشارت تقارير صحفية الى ان عدنان لديه عدة عروض من اوروبا وعلى وجه الخصوص من تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر علي عدنان يعلق على العروض الاوروبية ويؤكد: اشعر بالراحة في فانكوفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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