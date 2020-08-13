علي عدنان يعلق على العروض الاوروبية ويؤكد: اشعر بالراحة في فانكوفر

وقال عدنان في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك عدة عروض من اوروبا حدثني عنها وكيل اعمالي كريستيان اميلي لكن لا عروض رسمية حتى الان".

واوضح قائلاً "اشعر براحة كبيرة في فانكوفر، واتمنى ان اساعد الفريق لتحقيق اهدافه، عقدي مازال سارياً حتى نهاية صيف 2021".



واشارت تقارير صحفية الى ان عدنان لديه عدة عروض من اوروبا وعلى وجه الخصوص من تركيا.