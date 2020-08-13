العشرات يتظاهرون امام مبنى السفارة التركية في بغداد

تظاهر العشرات من المواطنين، الخميس، امام مبنى السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على استهداف حرس الحدود.



وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات تظاهروا امام مبنى السفارة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهداف قوات حرس الحدود".

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وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في سيدكان والذي راح ضحيته ضابطين في الجيش العراقي من خلال قصف لطائرة مسيرة تركية.

كما أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي كانت مقررة اليوم الخميس، وجميع زيارات المسؤولين الأتراك.