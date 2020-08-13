بينها دولة عربية.. 7 دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لـ'كوفيد-19'

وقال جون كينجاسونجن رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "المغرب، ليبيريا، سيراليون، زامبيا، زيمبابوي، الكاميرون ونيجيريا، هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق الفحوص".وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها.

وأنقذت العزلة النسبية القارة حتى الآن من أسوأ موجة للوباء، إلا أن الخبراء يقولون إن "انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه".

وحتى اليوم الخميس، تجاوزت الإصابات بمرض "كوفيد-19" في قارة إفريقيا مليون إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 24113 حسب إحصاء "رويترز".