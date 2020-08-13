بينها دولة عربية.. 7 دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لـ'كوفيد-19'

أعلنت هيئة إقليمية اليوم الخميس، أن 7 دول إفريقية ستبدأ إجراء فحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.
وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها.
وأنقذت العزلة النسبية القارة حتى الآن من أسوأ موجة للوباء، إلا أن الخبراء يقولون إن "انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه".
وحتى اليوم الخميس، تجاوزت الإصابات بمرض "كوفيد-19" في قارة إفريقيا مليون إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 24113 حسب إحصاء "رويترز".
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