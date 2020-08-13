نائب رئيس البرلمان يطمئن على صحة بطل اسيا بالمواي تاي

رياضة 2020-08-13 | 16:35 179 مشاهدة تلقى البطل الدولي صاحب فضية العالم بالمواي تاي وذهبية آسيا مصطفى رعد التكريتي اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي للاطمئنان على صحته بعد أصابته بفايروس كورونا واكد الكعبي في أتصاله بحسب بيان لمكتبه على "دعم جميع الرياضيين والأبطال بكافة الطرق الممكنة وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة ووزارتي الصحة والشباب والرياضة، ناقلا بالوقت ذاته تحياته الى رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك على جهوده الكبيرة بالحفاظ على لاعبيه ومدربيه وتقديم الدعم لهم لتخطي هذا الوباء اللعين".



وبدوره قدم رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ حسن الكعبي على أتصاله مع أبطالنا ودعمه المستمر للأتحاد برغم مشاغله الكثيرة و عن طريق رئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.

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