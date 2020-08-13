لأول مرة منذ بدء كورونا.. طلبات إعانة البطالة دون المليون في الولايات المتحدة

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 963 ألفا للأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس الجاري.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.12 مليون في الأسبوع الماضي.



وذلك أقل مستوى منذ منتصف مارس الماضي، عندما بدأت السلطات إغلاق الأنشطة غير الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا

وانقضى أجل مخصصات البطالة الإضافية في 31 يوليو الماضي، ووقع الرئيس دونالد ترامب السبت الماضي أمرا تنفيذيا يشمل تمديد الإعانات، لكن مع خفض المخصصات الأسبوعية إلى 400 دولار.

وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس الماضي عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا.

وكشف تقرير إعانة البطالة اليوم، أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول بلغ 15 مليونا و486 ألفا للأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري مقارنة مع 16.09 مليون في الأسبوع السابق.