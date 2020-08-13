تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.12 مليون في الأسبوع الماضي.
وذلك أقل مستوى منذ منتصف مارس الماضي، عندما بدأت السلطات إغلاق الأنشطة غير الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وانقضى أجل مخصصات البطالة الإضافية في 31 يوليو الماضي، ووقع الرئيس دونالد ترامب السبت الماضي أمرا تنفيذيا يشمل تمديد الإعانات، لكن مع خفض المخصصات الأسبوعية إلى 400 دولار.
وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس الماضي عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا.
وكشف تقرير إعانة البطالة اليوم، أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول بلغ 15 مليونا و486 ألفا للأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري مقارنة مع 16.09 مليون في الأسبوع السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ بدء كورونا.. طلبات إعانة البطالة دون المليون في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.