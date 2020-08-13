شاركت الفنانة كارول سماحة محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة من مدخل مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت بعد إنفجار المرفأ.
وظهر في الصورة المؤثّرة عدد من جرحى الإنفجار حيث تناثر الدماء في المكان وسط هلع الموجودون.
كارول أرفقت الصورة بتعليق: "مدخل مستشفى أوتيل ديو في #بيروت_لبنان قديش هالصورة سوريالية ".
ولاقت هذا الصورة تفاعلاً وتعاطفاً كبيراً من قبل متابعي كارول الذين تمنّوا أن تمرّ هذه المحنة على لبنان وأن يشفي الله الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تنشر صورة سريالية من داخل مستشفيات بيروت... مؤثرة جدا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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