كارول سماحة تنشر صورة سريالية من داخل مستشفيات بيروت... مؤثرة جدا!

وظهر في الصورة المؤثّرة عدد من جرحى الإنفجار حيث تناثر الدماء في المكان وسط هلع الموجودون.

كارول أرفقت الصورة بتعليق: "مدخل مستشفى أوتيل ديو في #بيروت_لبنان قديش هالصورة سوريالية ".

ولاقت هذا الصورة تفاعلاً وتعاطفاً كبيراً من قبل متابعي كارول الذين تمنّوا أن تمرّ هذه المحنة على لبنان وأن يشفي الله الجرحى.