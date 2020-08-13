انتقدت كتلة صادقون النيابية، الخميس، موقفي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، تجاه "العدوان التركي" على الأراضي العراقية، في حين دعت إلى "طرد" السفير التركي في العراق فاتح يلدز.
وأضاف، أنه "عندما يُقتل المدنيون الأبرياء وقادة حرس الحدود، وعندما تتجاهل الحكومة الاتحادية دماء شهداء قادة الانتصار فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر لانتهاك السيادة العراقية وقتل العراقيين والقيادات الأمنية من قبل السلطة العثمانية".
وختم سالم تغريدته بوسم "طرد السفير التركي يحفظ كرامة العراق".
وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل الذي أدى إلى مقتل ضابطين وجندي، كما أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى بغداد التي كانت مقررة اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر صادقون تنتقد موقف بغداد وأربيل تجاه 'العدوان' التركي وتدعو لـ'طرد' سفير أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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