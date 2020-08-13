صادقون تنتقد موقف بغداد وأربيل تجاه 'العدوان' التركي وتدعو لـ'طرد' سفير أنقرة

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تغريدة على موقع تويتر، إنه "عندما تكون حكومة الإقليم همها أن يمرر نفطها عبر جيهان إلى الكيان الصهيوني وحصد ملايين الدولارات، أكيداً لا تعارض العدوان التركي".

وأضاف، أنه "عندما يُقتل المدنيون الأبرياء وقادة حرس الحدود، وعندما تتجاهل الحكومة الاتحادية دماء شهداء قادة الانتصار فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر لانتهاك السيادة العراقية وقتل العراقيين والقيادات الأمنية من قبل السلطة العثمانية".



وختم سالم تغريدته بوسم "طرد السفير التركي يحفظ كرامة العراق".

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل الذي أدى إلى مقتل ضابطين وجندي، كما أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى بغداد التي كانت مقررة اليوم الخميس.