 النزاهة توضح تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة؛ على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين( ٨٢٥٥٥) أجيراً يومياً في وزارة الكهرباء خلافاً للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "تحقيقاتها في القضية قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (٤٣) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهرياً".



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