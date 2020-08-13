الخارجية التركية تعلق بعد 'اعتداء سيدكان' وتدعو العراق للتخلي عن 'ازدواجية المعايير'

وقالت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن "أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر منظمة بي كا كا الإرهابية على أراضيها"، معتبرةً أن "مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر بي كا كا المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى".وأضافت الوزارة أن "إرهابيي بي كا كا يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة"، ماضيةً إلى القول إن "هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره".

وأكدت الوزارة، "استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة إرهابيي بي كا كا"، داعياً في الوقت نفسه العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى "التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية".