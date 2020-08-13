الخارجية التركية تعلق بعد 'اعتداء سيدكان' وتدعو العراق للتخلي عن 'ازدواجية المعايير'

أصدرت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بياناً بعد القصف التركي في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل أمس الأول الثلاثاء وأدى إلى مقتل ضابطين وجندي، داعية العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى التخلي عن "ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة" لتركيا.
وأضافت الوزارة أن "إرهابيي بي كا كا يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة"، ماضيةً إلى القول إن "هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره".
وأكدت الوزارة، "استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة إرهابيي بي كا كا"، داعياً في الوقت نفسه العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى "التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية".
وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في سيدكان، كما أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي كانت مقررة اليوم الخميس، وجميع زيارات المسؤولين الأتراك.
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