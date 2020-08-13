المركزي للاحصاء: أسر بابل اكثر شبابا من باقي المحافظات الاخرى

كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، ان أسر محافظة بابل اكثر شبابا من باقي المحافظات الاخرى.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه الخليج 365 انه "تم تنفيذ مسح الفتوة والشباب في جميع المحافظات وتمت مقابلة 11863 أسرة وزعت العينة بالتساوي على المحافظات باستثناء بغداد التي كانت تعادل ضعف العينة وان ربع العينة كانت في الريف والباقي في الحضر"، مبينة ان "العينة المستهدفة في المسح فكانت الاعمار 10-30 سنة".

واضاف ان "نسبة الفتيان والشباب الى افراد الأسر المشمولة بالمسح كانت نسبتها 47%، فيما كانت نسبة الفتوة والشباب في الأسر الريفية اعلى منها في الأسر الحضرية 48%مقابل 47%".

Advertisements

واشار الى ان "أسر بابل كانت الاكثر شبابا مقارنة ببقية الأسر اذ بلغت نسبة الأسر التي كان من اعضائها الشباب 51% يليها كركوك والبصرة والانبار، فيما كانت كربلاء أقل المحافظات من حيث وجود الشباب فيها حيث بلغت نسبتها 44%".

وبينت ان "هدف المسح هو تقديم قاعدة بيانات عن الفئة العمرية 10-30 سنة لتسهيل عمل متخذي القرارات والاستفادة من نتائجها لتحسين المعارف والمواقف والممارسات وتوجيهها بما يساعد على مستوى البناء الجسماني والنفسي والاجتماعي للفتوة والشباب".