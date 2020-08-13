القيادة الأمريكية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على 'ويلا' بالمياه الدولية

اعلنت القيادة الأمريكية المركزية، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية، نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية واستولت على سفينة تحمل اسم "ويلا". وقال حساب "Centcom" على "تويتر" إن "قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية ايرانية طراز "Sea King"، قامت اليوم بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل عنوان "ويلا" (Wila) في المياه الدولية". Advertisements و نشر الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء مقطع فيديو صور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، كما أظهر أشخاصا ينفذون عملية إنزال على ظهرها السفينة. ولم تعلق طهران إلى حد الآن عن العملية، كما أن وسائل الإعلام في إيران لم تتحدث عنها.

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