ممثل الزوراء: لم أوقع على طلب عودة البحري لدوري الكرة الممتاز

وانتشرت وثيقة عليها توقيع 20 نادياً اندية الدوري الممتاز، قيل انها تأييد الأندية الموقعة لعودة نادي البحري لمنافسات الدوري الممتاز.

وقال رشيد في حديث للسومرية نيوز، إنه "خلال تواجدي في اجتماع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع اندية الدوري الممتاز كممثل عن نادي الزوراء، وقعنا على ورقة حضور الأندية، غير ذلك لم أوقع على أي ورقة".



وأوضح أن "مشاركتي في الاجتماع كان فقط كممثل عن نادي الزوراء وعندما يطالب نادي البحري بموقف من ادارتنا، فعليه ان يخاطبنا بكتاب رسمي، لنرد عليه بكتاب رسمي ايضاً"، متسائلاً: "هل من المعقول تكون هكذا مراسلات فقط من خلال التوقيع على ورقة؟".