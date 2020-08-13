ممثل الزوراء: لم أوقع على طلب عودة البحري لدوري الكرة الممتاز

2020-08-13 | 00:36
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اكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، انه لم يوقع على طلب عودة نادي البحري الى دوري الكرة الممتاز.
وقال رشيد في حديث للسومرية نيوز، إنه "خلال تواجدي في اجتماع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع اندية الدوري الممتاز كممثل عن نادي الزوراء، وقعنا على ورقة حضور الأندية، غير ذلك لم أوقع على أي ورقة".
وأوضح أن "مشاركتي في الاجتماع كان فقط كممثل عن نادي الزوراء وعندما يطالب نادي البحري بموقف من ادارتنا، فعليه ان يخاطبنا بكتاب رسمي، لنرد عليه بكتاب رسمي ايضاً"، متسائلاً: "هل من المعقول تكون هكذا مراسلات فقط من خلال التوقيع على ورقة؟".
وتابع رشيد، أن "الامر الذي حدث غير صحيح اطلاقاً، الكتاب تضمن أسماء ممثلين عن اندية لم يحضروا الاجتماع من الأساس وكتب مقابل اسمهم التوقيع نيابية عن فلان"، مبيناً بالقول "انا اداري قديم والكل يعرفني لا اتعامل بهكذا طريقة وحتى الاتحاد العراقي او الدولي لا يعترف بهذه التواقيع لأنها ليست صادرة عن الاندية ولا يجوز ان تكتب دون ذكر اسم اثناء التوقيع".
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