درجال والسفاح يلتقيان متظاهري الفردوس في بغداد

2020-08-12 | 23:33
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زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال رفقة النجم الدولي السابق يونس محمود، المتظاهرين في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد.
وذكر درجال في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" انه "زرنا المتظاهرين في ساحة الفردوس وسط بغداد اليوم بمعية الكابتن يونس محمود، استمعنا الى كافة مطالبهم المشروعة وسيكون لنا لقاء معهم في مقر وزارة الشباب والرياضة خلال الاسبوع المقبل للحديث معهم بشكل تفصيلي حول مشاكلهم ومطالبهم".
وأضاف "نفتخر كثيرا بوجود هذا الجيل الشبابي القوي والصلب الذي لم يلين رغم كل الظروف الصعبة التي عاشها وطننا العزيز، املنا كبير بشبابنا لأنهم قادة المستقبل وبناة البلد".
وأضاف "نفتخر كثيرا بوجود هذا الجيل الشبابي القوي والصلب الذي لم يلين رغم كل الظروف الصعبة التي عاشها وطننا العزيز، املنا كبير بشبابنا لأنهم قادة المستقبل وبناة البلد".
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