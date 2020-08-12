مقتل 'إرهابيين' يستقلان 'ستوتة' محملة بعبوات ناسفة حاولا إدخالها لكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن مقتل "إرهابيين" يستقلان "ستوتة" محملة بعبوات ناسفة كانا يحاولان إدخالها إلى محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من اللواء ١٦ بالحشد الشعبي، ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية ستوتة بداخلها عبوات ناسفة حاولا ادخلها إلى مدينة كركوك".



وأشارت الخلية إلى أنه "تم الاستيلاء على الدراجة والعبوات من قبل القوة المنفذة للواجب".



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