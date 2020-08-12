الإعلام الأمني تحدد الأضرار الناجمة عن استهداف الرتل 'المتعاقد' مع التحالف بذي قار

وقالت الخلية في بيانها المقتضب الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انفجار عبوة ناسفة على رتل مدني متعاقد مع قوات التحالف الدولي في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار".

وأضافت الخلية أن ذلك "أدى إلى احتراق إحدى عجلات الرتل".



وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس الأربعاء، بأن تفجيرا استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي قرب البطحاء.