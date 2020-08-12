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سان جيرمان يقلبها على اتلانتا في ثلاث دقائق

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2020-08-12 | 22:54

سان جيرمان يقلبها على اتلانتا في ثلاث دقائق

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حجز فريق باريس سان جيرمان، مقعده في نصف نهائي ، بعد الانتصار على فريق أتالانتا بهدفين لهدف، في ربع النهائي، بالمواجهة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء على ملعب "دا لوز" بالبرتغال.
المباراة كان المسيطر الأكبر بها هو أتالانتا، ولكن الفريق الإيطالي، لم يتمكن سوى من إحراز هدف واحد، عبر باشليتش في الدقيقة 27، في ظل تألق كيلور نافاس.

ولكن إشراك مبابي في الشوط الثاني بالدقيقة 60، غير المباراة تمامًا، حيث بدا النادي الباريسي أكثر خطورة في الثلث الهجومي، بتواجد مبابي ونيمار سويًا معًا.


وعندما ظن الجميع أنّ أتالانتا سيكتب التاريخ ويتأهل لنصف النهائي، كان لـ ماركينيوس رأي ثانٍ إذ استفاد من تمريرة أرضية رائعة من وسددها في المرمى، ليُسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 للنادي الباريسي.

وبالوقت القاتل وفي الدقيقة 90+3، تمكن موتينج أنّ يُسجل هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل مبابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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