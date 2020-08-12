سان جيرمان يقلبها على اتلانتا في ثلاث دقائق

المباراة كان المسيطر الأكبر بها هو أتالانتا، ولكن الفريق الإيطالي، لم يتمكن سوى من إحراز هدف واحد، عبر باشليتش في الدقيقة 27، في ظل تألق كيلور نافاس.

ولكن إشراك مبابي في الشوط الثاني بالدقيقة 60، غير المباراة تمامًا، حيث بدا النادي الباريسي أكثر خطورة في الثلث الهجومي، بتواجد مبابي ونيمار سويًا معًا.



وعندما ظن الجميع أنّ أتالانتا سيكتب التاريخ ويتأهل لنصف النهائي، كان لـ ماركينيوس رأي ثانٍ إذ استفاد من تمريرة أرضية رائعة من نيمار وسددها في المرمى، ليُسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 للنادي الباريسي.

وبالوقت القاتل وفي الدقيقة 90+3، تمكن موتينج أنّ يُسجل هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل مبابي.

