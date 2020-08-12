سان جيرمان يقلبها على اتلانتا في ثلاث دقائق

2020-08-12 | 22:54
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حجز فريق باريس سان جيرمان، مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار على فريق أتالانتا بهدفين لهدف، في ربع النهائي، بالمواجهة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء على ملعب "دا لوز" بالبرتغال.
ولكن إشراك مبابي في الشوط الثاني بالدقيقة 60، غير المباراة تمامًا، حيث بدا النادي الباريسي أكثر خطورة في الثلث الهجومي، بتواجد مبابي ونيمار سويًا معًا.
وعندما ظن الجميع أنّ أتالانتا سيكتب التاريخ ويتأهل لنصف النهائي، كان لـ ماركينيوس رأي ثانٍ إذ استفاد من تمريرة أرضية رائعة من نيمار وسددها في المرمى، ليُسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 للنادي الباريسي.
وبالوقت القاتل وفي الدقيقة 90+3، تمكن موتينج أنّ يُسجل هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل مبابي.
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