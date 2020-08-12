تفجير يستهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب البطحاء

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن تفجيرا استهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب البطحاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع بالقرب من البطحاء غرب الناصرية، دون وقوع اية اصابات".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".