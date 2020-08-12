دولة أوروبية تحذف نحو 5 آلاف حالة وفاة من حصيلة سابقة لها

عدلت السلطات البريطانية حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة.
وأشارت السلطات البريطانية إلى أن سبب إعادة النظر في الحصيلة هو تغيير طريقة الإحصاء بعد المخاوف من المبالغة في عدد المتوفين.
وحذفت السلطات نحو 5 آلاف حالة وفاة من الحصيلة السابقة، وغيرتها من 46706 وفيات إلى 41329 حالة وفاة.
وحسب تعليمات الحكومة الجديدة، فإن السلطات المحلية ستحصي الوفيات التي وقعت خلال 28 يوما بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة، بينما لم تكن الإحصاءات السابقة معتمدة على أي فترة زمنية محددة بين تسجيل الإصابة ووفاة الشخص.
وحذفت السلطات نحو 5 آلاف حالة وفاة من الحصيلة السابقة، وغيرتها من 46706 وفيات إلى 41329 حالة وفاة.
وحسب تعليمات الحكومة الجديدة، فإن السلطات المحلية ستحصي الوفيات التي وقعت خلال 28 يوما بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة، بينما لم تكن الإحصاءات السابقة معتمدة على أي فترة زمنية محددة بين تسجيل الإصابة ووفاة الشخص.
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