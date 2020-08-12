موسكو: منفتحون على التعاون مع الدول في تطوير أدوية لعلاج كوفيد-19

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، ذكر نيبينزيا بأن روسيا أتمت، أمس الثلاثاء، إجراءات التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد "كوفيد-19" في العالم، مشيرا إلى أن الاختبارات السريرية أظهرت فعاليتها وأمنها، مضيفا أن هناك "لقاحات واعدة عدة يتم إعدادها حاليا لاختبارات سريرية".وتابع أن "روسيا سبق أن سجلت عددا من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض التي تسببها فيروس كورونا المستجد، وكذلك أساليب تشخيصها"، مؤكداً "نحن منفتحون على التعاون الدولي مع جميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق لقاحات وأدوية لضمان التعامل مع الجائحة تعاملا منسقا والتغلب عليها".

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أكد اليوم الاربعاء، أن إنتاج الكمية الأولى من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستكون جاهزة خلال أسبوعين.



وقال موراشكو إن الانتقادات الخارجية الموجهة للقاح الروسي لا أساس لها، وأن سبَبها مخاوفُ من المنافسة.