انفجار عبوة قرب مستشفى وسط البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بانفجار عبوة قرب مستشفى وسط البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة انفجرت، قبل قليل، قرب مستشفى التعليمي مركز محافظة البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى انفجار عبوات تسفر عن قتلى واصابات.

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