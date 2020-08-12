الرئيس اللبناني يؤكد علمه بتخزين الأمونيوم في ميناء بيروت قبل اسبوعين من الانفجار

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاربعاء، علمه بوجود نترات أمونيوم في مرفأ بيروت في 20 تموز ي قبل أسبوعين من الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، مؤكداً أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع على الفور.



وجاء في حساب عون على تويتر "فور تبلّغ الرئيس عون تقرير أمن الدولة في 20-7-2020 بوجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، قام المستشار العسكري لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم".

وقال عون إن "رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة".

ويأتي تعليق عون بع معلومات في الساعات الأخيرة من وسائل إعلام لبنانية تؤكد أن الرئيس ورئيس الوزراء حسن دياب الذي استقال الاثنين، كانا على علم بوجود نترات الأمونيوم الذي تسبب في الانفجار.