الإليزيه: ماكرون أبلغ روحاني بضرورة وقف التدخل الخارجي في لبنان

أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بأنه ينبغي على كل الأطراف الخارجية المعنية، الكف عن التدخل في لبنان.
وكان الرئيسان قد أجريا، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية ركزت على بحث الوضع في لبنان عقب الانفجار الضخم الذي طال مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وخلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب الدمار المادي الهائل، الذي قدر بنحو 15 مليار دولار.
من جانبه، أورد مكتب الرئاسة الإيرانية أن روحاني قال لنظيره الفرنسي إن لبنان يحتاج إلى وحدة جميع الفرق السياسية، ويجب أن "يعمل الجميع على تحقيق الوحدة".
كما شدد الرئيس الإيراني على أن لبنان بحاجة إلى حكومة وبرلمان قويين و"على جميع الأحزاب أن تعمل معا من أجل تحقيق ذلك".
وأشار روحاني كذلك، وفقا للبيان، إلى ضرورة دعم لبنان، كي تتمكن سلطاته من تحديد أسباب وملابسات الانفجار.
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