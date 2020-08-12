الإليزيه: ماكرون أبلغ روحاني بضرورة وقف التدخل الخارجي في لبنان

وأفاد بيان صدر عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي أشار، أثناء المكالمة، إلى ضرورة تجنب أي تصعيد للتوتر في لبنان، مضيفا أن على جميع الأطراف دعم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، قادرة على "إدارة الطوارئ وإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية، والتجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني".وكان الرئيسان قد أجريا، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية ركزت على بحث الوضع في لبنان عقب الانفجار الضخم الذي طال مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وخلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب الدمار المادي الهائل، الذي قدر بنحو 15 مليار دولار.

من جانبه، أورد مكتب الرئاسة الإيرانية أن روحاني قال لنظيره الفرنسي إن لبنان يحتاج إلى وحدة جميع الفرق السياسية، ويجب أن "يعمل الجميع على تحقيق الوحدة".



كما شدد الرئيس الإيراني على أن لبنان بحاجة إلى حكومة وبرلمان قويين و"على جميع الأحزاب أن تعمل معا من أجل تحقيق ذلك".

وأشار روحاني كذلك، وفقا للبيان، إلى ضرورة دعم لبنان، كي تتمكن سلطاته من تحديد أسباب وملابسات الانفجار.