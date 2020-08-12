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متظاهرو كردستان يحددون اربعة مطالب أبرزها حل حكومة الاقليم وإنتخابات مبكرة

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حدد مجلس تنظيم وإدارة "تظاهرات 12 من آب" في كردستان، الاربعاء، اربع مطالب بينها حل حكومة الاقليم واجراء انتخابات مبكرة.

وقال بيان للمجلس، تلقته الخليج 365، إن "مطالب المتظاهرين هذه المرة يختلف عن المطالبات السابقة، لأننا نعتقد ان حكومة أقليم كردستان ليست لها القدرة على الاصلاح، أو دفع الرواتب، حتى إنها لا تعلم كيف تصيغ أسئلة أمتحانات الصف 12 الاعدادي".

 

واضاف البيان، انه "بالنظر الى جميع المحاولات السابقة، والفرص المقدمة الى السلطة الواحدة تلو الآخر، فقد لخص مجلس تنظيم وإدارة تظاهرات 12 من آب، مطالب المتظاهرين، اولها حل حكومة أقليم كردستان والااستعداد لإجراء إنتخابات مبكرة في موعد أقصاه 6 أشهر".

 

وأكد البيان على "تشكيل حكومة مؤقتة لاادارة الاانتخابات المقبل"، داعيا الى "حل مفوضية الانتخابات الحزبية الحالية في اقليم كردستان وتشكيل مفوضية مستقلة برعاية الامم المتحدة".

 

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كما دعا البيان الى "حل مجلس القضاة في اقليم كردستان وتشكيل مجلس آخر بمشاركة قضاة مستقلين، وابعاد النظام القضائي من التدخلات الحزبية".

 

وطالب البيان، المواطنين بـ"عدم قبول الاوضاع الراهنة في اقليم كردستان وعدم السكوت أمام الظلم الممارس بحقهم".

 

وختم البيان بالقول "الان حان الوقت لكي نتكاتف جميعا يدا بيد للنزول الى الشوارع والمطالبة بحقوقنا، ولكي لا ننسى فان اي امة لا تستعد لدفع ضريبة حريتها مرة واحدة، فمصيرها سيكون الذل والمهانة لمدة العمر".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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